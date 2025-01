Zubeldía faz cobrança ao elenco do São Paulo após estreia

Zubeldía deu bronca no elenco na primeira atividade após empate com o Cruzeiro - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo voltou aos trabalhos em campo nesta quinta-feira (17). Após o empate com o Cruzeiro, o Tricolor realizou o primeiro treinamento com o foco na partida contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo (19), às 17h, horário de Brasília.

Luis Zubeldía marcou a atividade com uma bronca no time. O treinador ficou revoltado com o gol sofrido nos primeiros segundos da partida. O comandante recordou o final da última temporada e afirmou que o clube não jogou nada nos últimos sete jogos.

“Nos últimos sete jogos do ano passado, não jogamos nada. Daqui para frente, tudo importa!”, enfatizou.

Após o treino, Lucas Moura comentou sobre a cobrança do treinador. O jogador lamentou o gol sofrido, além das más atuações no final de 2024 e também ressaltou a importância de começar com tudo a nova temporada.

“Foi uma conversa muito espontânea ali e até normal pelo perfil dele. Sem dúvidas, ele ficou muito revoltado, essa é a palavra, com o gol que tomamos cedo. Isso infelizmente aconteceu em alguns jogos na temporada passada e não pode acontecer. Ele quer muito mudar isso para essa temporada. Precisamos começar os jogos ligados. E a conversa foi mais nesse tom, de começar os jogos ligados, 100% para não ter surpresa e correr atrás do placar depois”, pontuou.

No treino, Zubeldía realizou uma atividade de campo reduzido, dividindo o elenco do São Paulo em dois times com 10 jogadores. Outros sete atletas ficaram dando voltas ao redor do gramado.

