Mattos garante permanência de Matheus Pereira no Cruzerio

O CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, descartou a saída de Matheus Pereira do clube. O dirigente comentou sobre o interesse do Palmeiras pelo jogador, mas afirmou que não houve nenhuma proposta e declarou a vontade de contar com o meia na temporada.

“Não (sai), de jeito nenhum. Contamos muito com ele. Não temos nada, não tivemos proposta, queremos a manutenção daquele que, para mim, é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro”, disse Mattos ao ge em Orlando.

O atleta também comentou sobre os interesses após o empate em 1 a 1 com o São Paulo, na última quarta-feira (15), na estreia do torneio FC Series. Aliás, o camisa 10 foi quem marcou o gol da Raposa na partida, logo no primeiro minuto de jogo.

“Fala-se muitas coisas, clubes interessados. De fato, é verdade, não vou negar isso, mas eu já falei que sou um abençoado por estar aqui hoje. Cabe a mim dedicar todos os dias, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana ou duas”, declarou o jogador.

Destaque do Cruzeiro, Matheus Pereira foi contratado em 2024 por cerca de R$ 30 milhões. Seu vínculo com o Cruzeiro vai até o fim de 2026. Assim, titular da equipe de Fernando Diniz, já ganhou uma convocação para a Seleção Brasileira.

Pré-temporada do Cruzeiro nos Estados Unidos

Assim como Flamengo, São Paulo e Atlético-MG, o Cabuloso também está realizando a pré-temporada em Orlando, na Flórida. Nos últimos dias, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, criticou a ideia. Para ela, serve apenas “para dirigente passear na Disney”.

Mattos foi perguntado sobre o comentário, mas não criou polêmicas quanto à fala da dirigente. De acordo com ele, cada clube sabe o que é bom para si.

“Cada um tem que entender o que é bom para si. Muitas vezes o que é bom para o Cruzeiro não é bom para o Atlético, e vice-versa. Assim acontece com todos os clubes do Brasil”, afirmou. Posteriormente, explicou alguns pontos positivos.

“Com um grupo remodelado, nada melhor que uma excursão com ambiente espetacular. Trabalho em excelência, alimentação em excelência, descanso em excelência, e um ambiente sensacional, que é fundamental para os nossos objetivos. Futebol é vaidade com as suas consequências. Com todos unidos, a gente consegue um ambiente propício para conquistar os títulos”, iniciou.

“A marca, porque estamos participando de um evento com uma quantidade grande de imprensa estrangeira, com muita gente falando sobre a camisa bonita, perguntando onde encontra. Outro ponto é estrutural, já que o Cruzeiro está desde dezembro fazendo reformas na Toca, e a gente precisava encontra um caminho”, finalizou o CEO.

