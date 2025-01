Consórcio Fla-Flu promoverá leilão para venda de camarotes no Maracanã

O Consórcio Fla-Flu venceu, no ano passado, a licitação para operação e exploração do Maracanã por 20 anos. Um dos primeiros atos será promover um leilão para a venda de camarotes no estádio. O anúncio de divulgação será feito nos próximos dias, mas a estimativa é que ocorra em fevereiro. A informação é da jornalista Leticia Marques, do Ge.

A previsão é que aconteça leilão de cerca de 13% dos camarotes do Maracanã. Pela primeira vez a comercialização será com opção de contratos mais longos: um, dois ou três anos. O Consórcio Fla-Flu projetou cerca de R$ 46 milhões (quase 40% da receita prevista por ano) com aluguel de camarotes.

Vale destacar que a maior parte dos camarotes possui contratos estabelecidos. O objetivo do leilão é potencializar a arrecadação, para que empresas e grupos possam adquirir o espaço ainda para esta temporada. Além disso, tem como expectativa trazer mais transparência aos interessados, visto que havia pouca variação entre quem adquiria o espaço e que a lista de espera por um local não trazia segurança.

No Consórcio Fla-Flu do Maracanã, o Rubro-Negro tem 65%, enquanto o Tricolor obtém 35%. Isto significa que receitas, lucro, perdas e demais obrigações manterão essa divisão, com a diferença que cada um administra os resultados de suas próprias partidas como mandantes. Um exemplo é que, do total de R$ 393 milhões a serem investidos em obras e manutenções nos próximos 20 anos, a divisão fica em R$ 255,5 milhões aos flamenguistas e R$ 137,5 milhões para os tricolores.

