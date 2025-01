Scarpa aprova Júnior Santos no Atlético: ‘excelente contratação’

O atacante Júnior Santos recebeu a liberação do Botafogo para viajar e assinar com o Atlético-MG, portanto, o atleta está de malas prontas para Belo Horizonte. Assim, o jogador será companheiro de Gustavo Scarpa nesta temporada, que abriu as portas do Galo a nova contratação.

“Se realmente se concretizar, será uma excelente contratação, um jogador de muito potencial. Viveu um ano maravilhoso, acho que os dois últimos anos dele foram muito bons, e espero que ele venha para nos ajudar. Sem dúvida nenhuma, tem muito potencial, tem tudo para fazer história aqui no Galo”, disse Scarpa no programa Rádio Esportes, da Itatiaia.

Vestindo a camisa do clube carioca, o atacante balançou as redes 28 vezes e deu nove assistências em 115 partidas. E claro, foi campeão da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Além disso, teve passagens por Fortaleza, Ponte Preta e Ituano, além de uma experiência de quase três temporadas no futebol japonês, onde defendeu três equipes. O contrato com o Glorioso tem validade até o fim de 2027.

Salário de Júnior Santos no Galo

Sobre o salário de Júnior Santos no Atlético-MG, o Portal Fala Galo informou e o Jogada10 confirmou que o atacante receberá cerca de R$ 1,1 milhão mensais no clube mineiro. O contrato será de quatro anos e a operação pode chegar a 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 48,4 milhões, com a cotação atual).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.