Dínamo Moscou aceita proposta, e Bitello é novo reforço do Botafogo

O Botafogo tem um novo reforço para a temporada: o meia-atacante Bitello. De acordo com o jornalista Octavio Bocão, o Dínamo Moscou, da Rússia, aceitou a proposta do Alvinegro de 18 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões) mais bônus. Antes, o clube russo já havia rejeitado três ofertas pelo brasileiro de 25 anos.

Durante a negociação, Bitello demonstrou a todo momento ao Dínamo Moscou a vontade de jogar no Botafogo. A postura do atleta foi fundamental para sacramentar a transferência. Com tamanha confiança no negócio, o jogador, inclusive, não se reapresentou para exames de intertemporada essa semana.

A diretoria alvinegra vê grande potencial em Bitello para chegar ao nível de Almada, que foi para o Lyon, e Luiz Henrique, que está próximo de ser vendido para o Zenit. O Dínamo comprou o brasileiro, em 2023, por dez milhões de euros (R$ 52 milhões na cotação da época). Neste período, ele soma, em 51 jogos, 11 gols e 12 assistências.

A primeira oferta do Botafogo ao Dínamo foi de 10 milhões de euros, a segunda de 13 milhões e a terceira de 15 milhões. As pretensões iniciais dos russos eram chegar perto de 25 milhões para a venda de Bitello, mas a vontade do jogador em deixar o clube foi um fator para aceitar cifras menores.

