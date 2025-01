Corinthians contrata coach com passagem pelo rival e arrancada histórica

Lulinha Tavares já trabalhou no Palmeiras e estava na arrancada salvadora do Fluminense em 2009 - (crédito: Foto: Divulgação/Instagram)

O Corinthians ainda não anunciou reforços em seu elenco, mas contratou mais um profissional para o departamento de futebol. Trata-se do coach Lulinha Pereira, que chega para trabalhar junto com a psicóloga Anahy Couto.

O profissional já passou por 48 clubes. Entre eles, está o Palmeiras e também o Fluminense. Lulinha estava no Tricolor em 2009, ano em que o clube se livrou do rebaixamento após estar com mais de 99% de chances de queda.

Lulinha também trabalha de forma individual com jogadores. Em sua conta no Instagram, com mais de 30 mil seguidores, o coach divulga que já esteve com mais de três mil atletas. Um desses é Matheuzinho, lateral-direito do Corinthians, que já foi atendido pelo profissional.

Antes de se tornar coach, Lulinha também tentou a carreira no futebol. Ele chegou a atuar no juniores do Flamengo, mas parou após lesões e falta de acompanhamento mental. Isso o motivou a iniciar o seu trabalho e cursar Educação Física com pós-graduação em Psicologia esportiva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.