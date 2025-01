Boavista x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco enfrenta o Boavista neste domingo (19), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá no Estádio Elcyr Rezende, em Saquarema, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O clube inicia a rodada na oitava posição na tabela, com dois pontos ganhos em dois empates.

Onde Assistir

O Sportv transmite ao vivo.

Como chega o Boavista

O Boavista ocupa atualmente a quinta posição na tabela, com 3 pontos conquistados. Inicialmente, a equipe estreou com uma vitória significativa sobre o Flamengo por 2×1. No entanto, na rodada seguinte, acabou sendo derrotada pelo Maricá por 1×0, o que interrompeu o bom início.

Apesar disso, um fator importante pode jogar a favor do Boavista. A pressão enfrentada pelo Vasco, que busca sua primeira vitória no campeonato, pode ser uma oportunidade para a equipe da casa. Assim, caso consiga explorar essa situação, o Boavista pode tirar proveito e conquistar um resultado positivo.

Como chega o Vasco

A equipe de São Januário iniciou a temporada empatando em 1 a 1 contra o Nova Iguaçu. Em seguida, não saiu do 0 a 0 contra o Bangu.

Para este jogo, o grupo alternativo contará com reforços importantes. Entre eles, Paulinho, Jean David, Jair e Máxime Dominguez, todos oriundos do elenco principal. Além disso, Jair e Paulinho têm grandes chances de começarem entre os titulares.

Por outro lado, Lyncon e Alegria, recém-integrados ao elenco após participarem da Copinha, não iniciarão a partida como titulares. No entanto, devem ser utilizados durante o jogo.

BOAVISTA X VASCO

Cmpeonato Carioca – 3ª Rodada

Data e horário: 19/1/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Elcyr Rezende, em Saquarema (RJ)

BOAVISTA: Luiz, Ricardo, Caran, Xandão, Mascarenhas, Marthã, Mateus, Caetano, Matheus Alessandro, Vitor e Raí. Técnico:

VASCO: Luiz, Ricardo, Caran, Xandão, Mascarenhas, Marthã, Mateus, Caetano, Matheus Alessandro, Vitor e Raí. Técnico: Ramon Lima

Árbitro: Felipe Paludo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Victor Abreu

VAR: Paulo Renato Coelho

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.