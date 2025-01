Inter de Limeira x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Inter de Limeira e Guarani se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), pelo Paulistão. O jogo será no Levy Sobrinho, em Limeira, e marca a estreia da equipe da casa na competição. Mas o Guarani já fez um jogo e mandou bem, ao vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0, e agora busca vencer fora de casa para se manter na ponta do Grupo B. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, a partir das 14h30, com o tradicional pré-jogo. Com a bola rolando no Limeirão, a narração será de César Tavares, o narrador bicampeão do prêmio Aceedsp de 2022 e 2023

O premiado César Tavares narra, mas a cobertura ainda conta com os comentários de Arthur Sapiro e as reportagens de David Silva. Não deixe de conferir este duelo entre Inter de Limeira e Guarani com a Voz do Esporte. Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 14h30 (de Brasília).

