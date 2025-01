Flamengo x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo (19/01), às 21h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto, que reedita a final do campeonato de 2024, será realizado no Estádio Castelão, em São Luís, Maranhão. Até o momento, a campanha do Flamengo é marcada por resultados pouco expressivos. Na estreia, sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Boavista, no Batistão, em Sergipe. Em seguida, conseguiu apenas um empate por 1 a 1 contra o Madureira, em jogo disputado na Paraíba. Já o Nova Iguaçu, em suma, soma quatro pontos.

Onde Assistir

O Premiere transmite ao vivo.

Como chega o Flamengo

Ao contrário da temporada passada, quando a equipe reserva rubro-negra obteve bons resultados nas rodadas iniciais da competição, em 2025 vem ocorrendo o oposto. Sem futebol e sem resultados aceitáveis, desse modo, decepcionou nas duas primeiras rodadas e, agora, busca uma vitória que, se não vier, pode complicar até a classificação para a fase final do Carioca.

Para este duelo, todavia, o Rubro-Negro seguirá utilizando um time alternativo. Isso ocorre porque o elenco principal está nos Estados Unidos para a realização da pré-temporada. O técnico Cléber dos Santos contará, em sua maioria, com atletas do sub-20, sendo Carlinhos, Lorran, Cleiton e Dyogo Alves as principais exceções. Assim, é provável que a escalação seja a mesma do último jogo contra o Madureira.

Como chega o Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu, por sua vez, chega confiante para o duelo, buscando manter o bom momento neste início de competição. Com quatro pontos em dois jogos, a equipe comandada por Carlos Vitor, em resumo, ocupa a terceira colocação do estadual. Entretanto, terá um desfalque importante: Ramon Pereira, que foi expulso na última partida, ficará de fora deste confronto.

FLAMENGO X NOVA IGUAÇU

CAMPEONATO CARIOCA

Data e horário: 19/1/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Castelão, em São Luís, Maranhão.

FLAMENGO: Alves, Sales, Pablo, Cleiton e Zé Wellinton; Fabiano, Lucas, Thiaguinho e Lorran; G. Gomes e Carlinhos. Técnico: Cléber dos Santos

NOVA IGUAÇU: Maticoli, Pinheiro, Renan, Muller e S.Pages; Pedra, Guilherme e Lucas; Xandinho, Costa e Andrey. Técnico: Carlos Vitor

Árbitro: Wallace de Lima

Assistentes: Thiago Esposito e Gabriel Duarte

VAR: Pathrice Maia

