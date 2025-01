Botafogo x Flamengo, na Supercopa: pré-venda inicia neste sábado

Troféu da Supercopa do Brasil - (crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) iniciará a venda de ingressos para a final da Supercopa do Brasil, entre Botafogo e Flamengo, neste sábado (18), a partir das 15h (de Brasília). O confronto está marcado para acontecer no dia 2 de fevereiro, às 16h, no Mangueirão, em Belém.

A entidade divulgou que os torcedores podem adquirir as entradas através de pontos físicos e de forma online. Portanto, para comprar presencialmente, será possível nos locais que selecionados em Belém e, através da internet, pelo site Bilheteria Digital.

Assim, 45 mil ingressos serão disponibilizados para a decisão. Até a próxima segunda-feira (20), a venda será restrita aos clientes do Banco Brasília (BRB). Posteriormente, de segunda até quarta-feira (22), os sócios-torcedores dos respectivos clubes poderão adquirir.

Confira os valores dos ingressos

– Cadeiras superiores leste Flamengo – R$ 180,00 meia / R$ 360,00 inteira;

– Cadeiras superiores oeste Botafogo – R$ 180,00 meia / R$ 360,00 inteira;

– Cadeiras inferiores leste Flamengo – R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira;

– Cadeiras inferiores oeste Botafogo – R$ 280,00 meia / R$ 560,00 inteira.

Botafogo x Flamengo, pela Supercopa do Brasil

Por fim, o confronto entre o Glorioso, campeão do Brasileirão em 2024, e o Time da Gávea, campeão da Copa do Brasil na mesma temporada, definirá o título da Supercopa. Assim, o duelo marcará a abertura oficial da temporada do futebol brasileiro.

