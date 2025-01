Corinthians x Velo Clube: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Velo Clube se enfrentam neste domingo (19). pela segunda rodada do Campeonato Paulista - (crédito: Arte: Jogada10)

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, o Corinthians se prepara para estrear em casa na temporada. O duelo contra o Velo Clube acontece neste domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. A partida será válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, competição na qual o Timão busca iniciar o ano com o pé direito e consolidar sua posição de destaque.

Onde Assistir

CazéTV (YouTube), Record (TV aberta), Uol Play (pay-per-view) e Zapping TV (pay-per-view).

Como chega o Corinthians

Com os três pontos conquistados na rodada anterior, o Corinthians lidera o Grupo A e entra em campo com a missão de ampliar essa vantagem. No entanto, a equipe terá que superar algumas adversidades, como os desfalques importantes de Rodrigo Garro, lesionado, além de Félix Torres, Palacios e Maycon.

Visando preservar os atletas devido à pré-temporada reduzida, a comissão técnica, em suma, optou por um time mesclado nas rodadas iniciais. Assim, nomes como Yuri Alberto e Memphis Depay seguem de fora. Mesmo assim, há expectativa de mudanças na estratégia, com a possível inclusão de jogadores mais experientes, como Igor Coronado, para reforçar o elenco nesta segunda rodada.

Como chega o Velo Clube

Por outro lado, o Velo Clube enfrenta o desafio de pontuar pela primeira vez no campeonato. Após a derrota por 2 a 0 para o Noroeste na rodada de abertura, a equipe, que subiu à primeira divisão em 2024, espera surpreender o Corinthians e somar seus primeiros pontos na competição.

A partida, em suma, promete ser um duelo entre um Corinthians embalado e um Velo Clube motivado a superar o favoritismo do adversário. A Neo Química Arena, desse modo, será o palco de mais uma disputa importante no início do Paulistão.

CORINTHIANS X VELO CLUBE

Campeonato Paulista – 2ª Rodada

Data e horário: 19/1/2025, às 18h30

Local: Neo Química Arena

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana, Igor Coronado e Talles Magno; Romero e Héctor Hernandez (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz

VELO CLUBE: Dalton; Luan Salles, Marcelo Augusto, Carlos Itambé, Rafael Ribeiro e Renan Siqueira; Carlos Manuel, Felipinho e Sillas; Daniel Amorim e Jefferson Nem. Técnico: Guilherme Alves

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Daniel Luis Marques e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Ilbert Estevam da Silva

