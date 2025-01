Ponte Preta x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta e Santos se enfrentam neste domingo (19), no Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista - (crédito: Arte: Jogada10)

Neste domingo (19), o estádio Moisés Lucarelli será o cenário de um confronto entre duas equipes que começaram o Campeonato Paulista 2025 com o pé direito. A Ponte Preta, mandante da partida, encara o Santos após vencer o Novorizontino fora de casa na rodada de abertura. Por sua vez, o Peixe chega embalado pela vitória sobre o Mirassol em seus domínios.

Onde Assistir

TNT Sports (canal fechado) e do Max (streaming) transmitem ao vivo.

Como chega a Ponte Preta

A Macaca, no entanto, terá que lidar com um desfalque importante para este segundo desafio. O meia Dudu, expulso no confronto contra o Novorizontino, está suspenso e, sendo assim, não poderá atuar. Em seu lugar, tudo indica que Lucas Cândido será escalado, buscando, dessa forma, dar continuidade ao bom desempenho da equipe.

Como chega o Santos

No caso do Santos, por fim, o técnico Pedro Caixinha enfrentará um problema diferente. Gil, que não foi inscrito para a fase inicial do Paulistão 2025, segue, desse modo, como ausência confirmada. Apesar disso, a expectativa é de que o treinador português mantenha a base da equipe que conquistou os três pontos na estreia, apostando na consistência da formação que venceu o Mirassol.

PONTE PRETA X SANTOS

Campeonato Paulista – 2ª Rodada

Data e horário: 19/1/2025, às 20h30

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Nilson Júnior e Artur; Emerson Santos, Dudu, Lucas Cândido e Elvis; Serginho e Renato. Técnico: Alberto Valentim

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Mauro André de Freitas

VAR: Luiz Flávio de Oliveira

