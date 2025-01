Ganso desfalca o Fluminense com problema no coração

Ganso está com inflamação no músculo do coração e não fará atividades por pelo menos quatro semanas - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense )

O meia Paulo Henrique Ganso não vai estar em campo no jogo deste sábado (18/1) pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Afinal, o Fluminense divulgou uma nota oficial informando que o jogador recebeu diagnóstico de uma pequena miocardite (inflamação do músculo do coração). Assim, ele vai ficar fora das atividades físicas, sob os cuidados do departamento médico do Tricolor, e fará novo exame daqui a quatro semanas.

Segundo o Fluminense, a equipe de saúde detectou o problema durante os exames da pré-temporada. Esta foi a primeira vez que a miocardite surgiu na ficha do jogador. Assim, a equipe médica concluiu que trata-se de uma enfermidade recente, provavelmente decorrente de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro de 2024.

O Fluminense joga às 19h (de Brasília) contra o Maricá no estádio de Moça Bonita, em Bangu, na zona oeste do Rio.

O Tricolor das Laranjeiras busca a sua primeira vitória no Carioca deste ano. Afinal, a estreia na competição, no dia 12/1, foi com empate em 0 a 0 contra o Sampaio Correia, também em Bangu E no dia 15, a segunda rodada foi com derrota para o Volta Redonda por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, no sul do estado do RJ.

Um dos principais nomes do Fluminense na temporada de 2024, Ganso tem contrato com o clube até o fim de 2025. O presidente Mário Bittencourt afirmou que o jogador não aceitou uma proposta de extensão do contrato até o fim de 2026. E novas conversas devem acontecer.

