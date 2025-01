Organizada chama torcida para ir à votação de impeachment de Augusto Melo

A principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, convocou o torcedor para comparecer na sede do Parque São Jorge nesta segunda-feira (20/01). O motivo seria por conta da votação de impeachment do presidente do clube, Augusto Melo, que terá sua chamada iniciada às 15h.

A Gaviões da Fiel, desde o início do pedido de impeachment, se mostrou contrária a saída de Augusto Melo e vem realizando ações à favor do mandatário. A organizada vem defendendo o presidente do Timão por conta das investigações policiais que levam o nome do dirigente, que ainda não teve um desfecho.

A principal torcida organizada do Corinthians lembrou o comunicado oficial emitido em agosto do ano passado, quando pediu união na política interna do clube. A Gaviões ainda ressaltou que serão os primeiros a se opor ao presidente do Timão caso o inquérito policial comprove irregularidades cometidas pela gestão.

Caso o impeachment seja aprovado, quem assume o cargo interinamente é o 1º vice-presidente, Osmar Stábile, que deverá convocar em até cinco dias uma Assembleia Geral de associados para, como última instância, referendar a decisão. O Estatuto, aliás, não prevê um prazo para que esta reunião aconteça.

A votação de impeachment de Augusto Melo

A votação estará sendo feita no modelo de maioria simples. Ou seja, contando apenas os conselheiros que compareceram. Exemplo: se apenas 60 forem, o impeachment seguirá com 31 votos favoráveis, mesmo que todos os que não votaram sejam contra.

Caso o Conselho Deliberativo aprove o impeachment, o processo seguirá para a votação dos associados. Atualmente, o Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 301 conselheiros, sendo 200 trienais e 101 vitalícios. A expectativa é de que a grande maioria compareça à votação.

