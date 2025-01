Portuguesa x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Dois times derrotados na estreia do Paulistão, Portuguesa e Novorizontino, se enfrentam neste sábado, 18/1, pela 2ª rodada do Estadual. A Lusa tenta fazer valer o fator campo para sair de campo com os primeiros três pontos e sair da lanterna do Grupo B. O Novorizontino é o lanterna do C. O jogo será às 20h30 (de Brasília) no Canindé, mas a Voz do Esporte transmite este duelo bem antes, a partir das 20h (de Brasília),sobo o comando de Christian Rafael, que também está na narração.

A cobertura deste duelo pelo Paulistão tem as reportagens de André Bachá e os comentários de João Miguel Lotufo. Clique na arte acima apartir das 19h (de Brasilia) e acompanhe este duelo com a Voz do Esporte.