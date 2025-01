Líder do Italiano, Napoli vira para cima da Atalanta

O Napoli conseguiu um resultado gigantesco neste sábado, 18/1. Afinal, o líder do Campeonato Italiano foi até Bérgamo visitar a terceira colocada Atalanta e obteve vitória espetacular por 3 a 2 diante de um rival direto ao título. A Atalanta fez um golaço abrindo o placar com Reteguí. Mas os napolitanos viraram com jogadas que contaram com o brasileiro David Neres, que auxiliou nos gols de Politano e McTominay. Os donos da casa empataram com Lookman. Contudo, Lukaku fez o gol que definiu a vitória por 3 a 2.

O Napoli chega aos 50 pontos, seis a mais que a vice-líder Inter de Milão (no momento com dois jogos a menos). A Atalanta tem 43 pontos e não perde o terceiro lugar.

David Neres mostra serviço

O primeiro tempo foi de altíssimo nível, com a Atalanta superior na primeira metade, mas com o Napoli buscando o resultado até o intervalo. Em casa, o time de Bérgamo saiu na frente com um golaço do artilheiro do Italiano Reteguí. O atacante se antecipou para receber a bola e, mesmo marcado fortemente por dois jogadores, escapou pela esquerda e acertou um chute espetacular no ângulo direito de Meret e fazer seu gol 14 na competição.

Mas, se o Napoli agora não tem mais Kvaratskhelia, que foi para o PSG, o substituto David Neres mostrou que pode dar conta do recado. Aos 26, o atacante brasileiro foi pela esquerda e cruzou para a bomba de Politano, que acertou o ângulo. Um golaço. Pouco depois, Neres deu um passe de letra para Anguissa cruzar e McTominay chutar e virar para o Napoli.

No segundo tempo, o Napoli voltou com menor intensidade. David Neres e Lukaku receberam menos a bola. Assim, a Atalanta foi mais incisiva no ataque. Quase marcou quando De Ketelaere cabeceou e o goleiro Meret fez uma grande defesa. Como se esperava, aos 10 minutos Lookman deixou tudo igual. O jogador africano do ano de 2024 recebeu pela esquerda e, mesmo com três jogadores em seu encalço, arranjou espaço para um chute colocado no canto esquerdo de Meret.

Lukaku marca e Napoli vence

A Atalanta poderia ter ficado em vantagem, mas aos 33 minutos, Lukaku fez o que se esperava dele. O maior artilheiro da história da seleção belga recebeu um cruzamento perfeito de Anguissa pela esquerda e, de cabeça, fez o gol da vitória. Napoli 3 a 2.Enfim,uma vitória de candidato ao titulo.

Jogos da 21ª rodada do Italiano

Sexta-feira (17/1)

Roma 3 x 1 Genoa

Sábado (18/1)

Bologna 3 x 1 Monza

Juventus 2×0 Milan

Atalanta 2×3 Napoli

Domingo (19/1)

Fiorentina x Torino – 8h30

Cagliari x Lecce – 11h

Parma x Venezia – 11h

Verona x Lazio – 14h

Inter x Empoli – 16h45

Segunda-feira (20/1)

Como x Udinese – 16h45

