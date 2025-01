Corinthians x Vasco, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes mal se classificaram para as quartas de final da Copinha na noite da última sexta-feira (17/1), mas Corinthians e Vasco já vão duelar por uma vaga nas semifinais do torneio neste domingo (19). O confronto será às 16h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O Timão é o atual campeão do torneio e, além disso, é o maior vencedor, com 11 títulos. Por outro lado, o Cruzmaltino vai em busca de sua segunda taça. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da Cazé TV, no youtube, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Corinthians

O Timão, atual campeão do torneio, se classificou para as quartas de final ao derrotar o Ituano, nos pênaltis, com um placar de 5 a 4 nas cobranças. No tempo normal, as equipes empataram em 0 a 0. Na fase de grupos do torneio, o time paulista passou em segundo lugar na tabela, no grupo 27, que tinha o líder Santo André, além de Porto Velho e Rio Branco-AC, na terceira e quarta posição, respectivamente. No total, conquistou duas vitórias e um empate nesta etapa.

Posteriormente, na segunda fase, passou pelo Falcon com um placar de 1 a 0. Na sequênica, pela terceira fase, derrotou o Vila Nova por 4 a 1 e avançou às oitavas de final da competição. E então, por fim, venceu o Galo de Itu nos pênaltis para garantir a classificação para as quartas.

Para o jogo de hoje, o Timão aposta no bom entrosamento da equipe e na grande fase do goleiro Kauê, que defendeu três penalidades contra o Ituano, sendo o herói da classificação às quartas.

Como chega o Vasco

O Cruzmaltino derrotou o Flamengo-SP por 5 a 3 em um jogo eletrizanto na última sexta-feira (17). Assim, conquistou a vaga para as quartas. Mas para chegar até aqui, avançou na segunda colocação do grupo 32 na primeira fase, com o XV de Piracicaba, que foi o líder, e também Canaã-DF e Nacional-SP, que ficaram com o terceiro e quarto lugar, respectivamente. Foram três empates do Gigante da Colina para conquistar três pontos.

Já na segunda fase, venceu o Juventus por 1 a 0 para se classificar. Posteriormente, na terceira fase, uma vitória por 3 a 2 sobre o Ceará e, assim, avançou às oitavas de final, onde derrotou o rival e agora disputara uma vaga nas semis. Com apenas um título em 1992, o clube carioca está na briga para conquistar a taça pela segunda vez. Zucarello, que fez dois gols sobre o Fla paulista vem sendo o destaque da equipe e mais uma vez é a aposta do representante carioca na Copinha

CORINTHIANS X VASCO

Quartas de final da Copinha 2025

Data e horário: 19/1/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Corinthians: Kauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez, Denner, Bahia, Victor Dourado, Thomas, Dieguinho, Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

Vasco: Phillipe Gabriel; Bruno André, Lyncon, Wanyson, Breno, Euder, Igor Toledo, Ramon Rique, Maksuell, Zuccarello e Léo Jacó. Técnico: Matheus Curopos

Árbitro: Gustavo Holanda

Assistentes: Ademilson Lopes e Alexandre Nascimento

