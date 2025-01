Gabriel Menino se assusta com clima quente de clássico: ‘Sinistro’

Um dos estreantes do Atlético-MG neste sábado, Gabriel Menino ficou assustado com o clima quente no clássico contra o Cruzeiro. As equipes ficaram no 0 a 0 o Inter&Co Stadium, na Flórida, pela FC Series, torneio de pré-temporada, mas o embate ficou marcado pelas faltas duras e confusões.

Após a partida, o meio-campista, que teve grande atuação na partida, admitiu que ficou assustado com as chegadas mais fortes. Principalmente no começo do embate.

“Fiquei um pouco assustado com tanta falta que teve no começo do jogo, tipo um Palmeiras x Corinthians. Aqui foi um pouco mais sinistro. Vou me acostumar e me adaptar o mais rápido possível. Esse jogo aqui foi uma loucura. Nos primeiros 10 minutos foram cinco ou seis faltas. Tomei um susto. Mas que bom que tenho a oportunidade de jogar tantos clássicos e de cara já enfrentar o Cruzeiro”, disse Gabriel Menino.

Além disso, o jogador também revelou o papo de Cuca no vestiário. O treinador falou aos jogadores que eles não podiam perder o clássico, mesmo sendo um amistoso.

“Por ser o primeiro jogo, começamos muito bem. Tivemos uma frase no vestiário que se “não der para ganhar, não vamos perder”. Fizemos nosso melhor hoje, dentro do que treinamos. Não tivemos 10 dias de treino e já vem um clássico. Vamos dar sequência no nosso trabalho, porque temos muito tempo pela frente”, contou o meia.

O Atlético ainda fará um amistoso com o Orlando City, no dia 25 de janeiro, em mais uma partida pela FC Series, na Flórida, antes de voltar ao Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.