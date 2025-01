Zagueiro vibra com gol, mas se incomoda com revés do Botafogo: ???Viemos preparado, mas não deu certo???

O Botafogo sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, neste sábado (18), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. O revés do Alvinegro no duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca foi o segundo no torneio. Portanto, o time de General Severiano deixou a zona de classificação para as semifinais, já que caiu para quinto lugar.

O zagueiro Serafim, autor do gol do Glorioso na partida, demonstrou incômodo com mais uma derrota. Mesmo assim, frisou que a equipe não tem tempo para lamentar ou se abater.

“A gente já sabia que seria um jogo muito difícil. A gente veio preparado, mas infelizmente não deu certo. Agora é continuar de cabeça erguida, trabalhando, porque logo mais tem o próximo jogo e temos de buscar os três pontos”, esclareceu o defensor do Botafogo.

O gol foi simbólico para Serafim, já que foi a primeira vez que marcou como profissional. Ele admitiu a satisfação com o momento, porém, ressaltou que preferia um resultado positivo.

“Fico feliz pelo meu gol, mas obviamente trocaria o meu gol por três gols dos meus companheiros, a gente virar o jogo e sair com a vitória”, acrescentou o zagueiro.

Botafogo cresce na reta final, mas não aproveita vantagem numérica

O Sampaio Corrêa conseguiu abrir uma vantagem de dois gols e não sofria com investidas do Alvinegro. Entretanto, após a expulsão de Ryan, o Glorioso cresceu na reta final da partida e marcou o seu gol de honra com Serafim. Já nos acréscimos, o goleiro do time da casa e destaque no embate, Zé Carlos, também recebeu o cartão vermelho.

Como o Sampaio Corrêa já havia feito as cinco substituições, o zagueiro Marreta foi para a meta e os donos da casa. Eles conseguiram suportar a pressão e confirmaram a vitória.

O Botafogo volta a campo para tentar se restabelecer na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Volta Redonda, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

