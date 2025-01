Ceilândia e Paranoá vencem no dia de abertura do Candangão

O primeiro dia de emoções no Campeonato Candango entregou três jogos com intensidade, mas destinos diferentes. Fazendo bom uso do fator casa, Ceilândia e Paranoá largaram na competição regional com vitórias, por 1 x 0 e 2 x 0, diante de Real Brasília e Legião. No jogo de camisas mais pesadas no sábado (18/1), Gama e Sobradinho ficaram no 0 x 0, com dois tentos do alviverde anulados pela arbitragem.

No Defelê, o Paranoá encontrou um cenário mais favorável para largar com três pontos. A Cobra Sucuri, inclusive, lidera o Candangão nos critérios de desempate. Atual campeão do Distrito Federal, o Ceilândia teve certo aperto diante da juventude do Real Brasília, mas também cumpriu o dever de casa. Gama e Sobradinho estão entre os favoritos da disputa e terão de buscar pontos para compensar a igualdade da estreia.

Ceilândia 1 x 0 Real Brasília

No encontro entre os dois últimos campeões do Campeonato Candango, o atual detentor da taça levou a melhor. Em um Estádio Abadião agitado com a presença da torcida alvinegra, o Gato Preto venceu por 1 x 0 e ampliou a dinastia diante do Leão do Planalto em estreias: foi a terceira vitória alvinegra em cinco jogos do tipo.

O primeiro tempo, no entanto, acabou bastante amarrado. Com mais posse de bola, o Ceilândia esbarrava na boa marcação do Real Brasília e teve em lances de falta as melhores oportunidades de tirar o zero do placar. Apostando nos contra-ataques, o Leão do Planalto teve a melhor chance em jogada na qual a redonda cruzou a área, sem ninguém empurrar para o gol.

Os donos da casa seguiam mais intensos na segunda etapa e foram premiados com o gol. Após cruzamento da direita, Felipe Clemente tentou uma bicicleta, mas apenas desviou a bola. Na sobra, Wisman não teve piedade e fez 1 x 0. O jovem time do Leão do Planalto se esforçou para buscar um resultado melhor, mas pouco incomodou ofensivamente.

Paranoá 2 x 0 Legião

No Estádio Defelê, o Paranoá teve a partida mais favorável na largada do Candangão. Melhor em boa parte dos 90 minutos de bola rolando, a Cobra Sucuri conseguiu controlar o Legião e construir, com um gol em cada tempo, o primeiro resultado positivo na temporada de 2025 em busca de classificação à semifinal.

A etapa inicial teve boas chances para os dois lados. O Legião finalizou as primeiras tentativas em direção ao gol e viu o Paranoá se encontrar no jogo somente após os 15 minutos. Mais ligada, a Cobra Sucuri aproveitou jogada de David pela direita de ataque. Solidário, Thiago André recebeu e teve a inteligência de rolar para Russo, livre marcar.

Mesmo com a vantagem, o Paranoá era mais propositivo em busca de resolver o duelo como mandante. E conseguiu. Celsinho deu lançamento primoroso e encontrou Andrey. Nas costas da marcação, o ponta bateu para o gol e fez 2 x 0. O Legião até colocou uma bola na trave, mas não fez o suficiente para mudar o cenário do jogo e impedir a derrota.

Gama 0 x 0 Sobradinho pela primeira rodada do Candangão 2025 (foto: Mateus Dutra/Gama)

Gama 0 x 0 Sobradinho

No jogo mais esperado da primeira rodada, Gama e Sobradinho entregaram oportunidades de gol e uma certa movimentação, mas não conseguiram balançar a rede do Estádio Bezerrão. O empate faz as duas equipes largarem com um ponto na classificação e amplia a sensação de equilíbrio entre dois dos elencos com maiores investimentos para a temporada de 2025 da competição local.

Mesmo com o placar zerado, o primeiro tempo no Bezerrão apresentou boas oportunidades para os dois lados. As melhores foram do Gama. Em uma delas, Nunes colocou a bola na rede de cabeça, mas a arbitragem marcou saída de bola no cruzamento. Com menor posse de bola, o Leão da Serra não encontrou o contra-ataque necessário para surpreender.

Na volta do intervalo, houve um momento de baixa das duas equipes, mas quem ainda tinha maior poder de fogo era o Gama. O Sobradinho melhorou apenas na metade final do segundo tempo, quando o alviverde passou a sentir a falta de fôlego. As chances, no entanto, seguiam escassas. Outra vez, a equipe gamense balançou a rede, com Pedro Romano, mas o lance foi impugnado por impedimento.