Fluminense goleia em jogo-treino no CT Carlos Castilho

No mesmo dia em que o time alternativo empatou com o Maricá por 1 a 1, em Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o time principal do Fluminense venceu o Porto Real por 5 a 0, neste sábado (18), no CT Carlos Castilho. Dividida em um tempo com 40 minutos e outro com 30, a atividade foi um jogo-treino para o técnico Mano Menezes observar o elenco. Lima, Cano, Manoel, Martinelli e Lelê marcaram os gols do Tricolor.

Mano tirou algumas conclusões após o jogo-treino. Ele enfatizou que o mais importante é a equipe ir ganhando ritmo de jogo conforme a pré-temporada evolui.

“O mais importante é a gente ganhar ritmo, pois contra um adversário, independentemente do nível dele, são pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia de trabalho. Então, você apresenta coisas que os outros não sabem e a tendência é funcionar melhor, pois os daqui sempre, mesmo jogando ou não, vão ouvindo as mesmas orientações. Às vezes uma execução é bem feita, mas não termina tão bem. E contra um adversário as coisas saem melhores porque tem o fator surpresa. E sem falar no ritmo que só um jogo dá. A gente estendeu um pouco o tempo, leva um pouquinho mais à exaustão, aumenta um pouco mais o desgaste e aproxima mais do limite, chegando mais perto do que a gente pode encontrar de competição oficial”, disse o treinador.

A essência do Fluminense

O técnico também acredita que, aos poucos, o Fluminense-2025 terá sua identidade.

“Chegam alguns jogadores, a gente faz algumas alterações, alguns atletas saem. Vamos dando à equipe uma ideia de como a gente quer que ela se comporte enquanto modelo de jogo. Independentemente da disposição tática e da questão estratégica, a gente tem um modelo principal que a gente quer desenvolver com esse time. E ele vai ser duradouro para o ano todo, vai ser a nossa essência. Então, a gente começa a trabalhar contra adversários de fora”, lembrou.

