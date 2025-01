São Paulo x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo, 19/1, às 17h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Trata-se de mais um jogo pelo torneio amistoso FC Series, que se realiza na Flórida, mas que serve como pré-temporada para as equipes. O São Paulo já realizou uma partida, empatando com o Cruzeiro. Contudo, o Flamengo faz seu primeiro e único jogo na FC. É também a primeira vez que a equipe rubro-negra principal vai a campo em 2025.

Onde assistir

Os canais Band (aberto), TNT, SporTV e Premiere transmitem a partida a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o São Paulo

O São Paulo tem alteração em relação ao time que enfrentou o Cruzeiro. Isso porque vários jogadores retornaram ao Brasil depois da partida para reforçar o time que está iniciando as primeiras rodadas do Paulistão. São eles: Rafael Moreira, Arboleda, Ferraresi, Sabino, Santiago Longo, Rodriguinho e os atacantes William Gomes e Henrique Carmo. A principal atração é a presença da dupla Oscar e Lucas Moura. Afinal, o treinador Zubeldia optou por lançar Oscar desde o início. Oscar é a grande contratação para 2025. Assim, os dois jogadores, com status de astros, iniciarão juntos pela primeira vez.

Como chega o Flamengo

O Flamengo tem desfalques na defesa. Como Fabrício Bruno foi negociado com o Cruzeiro e David Luiz teve o fim do contrato, ficando fora dos planos e agora atuando pelo Fortaleza, o elenco passou a contar com Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares da zaga, o que já vinha acontecendo desde a chegada do treinador Filipe Luis. Porém, Léo Pereira teve um problema particular no Brasil, foi liberado, e, assim, o treinador teve de optar por um zagueiro da base, Carbone, para seu lugar. Outra novidade é que, como ainda não conta com Arrascaeta, Gerson jogará um pouco mais avançado. Enfim, a dupla ofensiva será formada por Bruno Henrique e Luiz Araújo.

SÃO PAULO X FLAMENGO

Amistoso Internacional – FC Series

Data e horário: 19/1/2025, 17h (de Brasília)

Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (EUA)

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Alisson; Lucas Moura e Oscar; Ferreira e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Carbone e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Alcaraz e Gerson; Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

Árbitro: Alexis da Silva (USA)

Auxiliares: Mike Nickerson e Seun Yinka-Kehinde (USA)

