Para contar com Wendel, do Zenit, Botafogo pode desembolsar até R$ 94 milhões

O Botafogo encaminhou a contração do volante Wendel, do Zenit. Para isso, o Glorioso deve pagar ao clube russo até 15 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões). Afinal, serão cerca de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões na atual cotação) pela contratação, além de 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões) em bônus por metas atingidas.

O jogador, que é desejo antigo da diretoria alvinegra, deve assinar com o clube nos próximos dias. Porém, se apresentará apenas em junho. Aliás, reforçando a equipe no novo Mundial de Clubes, que terá seu início no mesmo período, nos Estados Unidos. A informação dos valores da negociação é do “Canal do Medeiros”.

Além disso, Wendel vê com bons olhos sua ida para o Botafogo por entender que ficará mais próximo de retornar ao radar da Seleção Brasileira. Afinal, a Copa do Mundo, que acontece em 2026, está próxima. Aliás, em 2024, o Glorioso tentou uma negociação, mas se deparou com valores elevados.

Números e carreira de Wendel

Revelado pelo Fluminense, Wendel também defendeu o Sporting, de Portugal, antes de chegar ao futebol russo em outubro de 2021. Na atual temporada, soma dois gols e 11 assistências em 19 jogos. Somando os números de sua carreira, foram 34 gols e 44 assistências até o momento.

