Contra o debutante Aymorés, Atlético empata na estreia do Mineiro

O Atlético-MG, em sua maioria Sub-20, estreou no Campeonato Mineiro com empate em 0 a 0 com o debutante Aymorés, neste domingo (19), no Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá. Apesar do jogo movimentado e com grandes chances de gols, os times não conseguiram balançar as redes.

Portanto, as equipes somaram apenas um ponto cada na primeira rodada do Estadual. Pelo Grupo A, o Galo ficou na segunda colocação, afinal, o líder Betim venceu seu respectivo jogo. Na mesma situação, só que no Grupo C, o Azulão também seguiu no segundo lugar, atrás do líder Villa Nova.

Primeiro tempo bom, mas sem gols

A partida começou animada e pegada em Ubá, com o Galo pressionando nos primeiros minutos e mandando uma bola na trave na primeira chegada, após finalização de Louback e desvio do goleiro. Porém, o Aymorés não se intimidou com a estreia na elite e a pressão inicial do Galo e, assim, respondeu à altura. Aliás, deixou uma bola no travessão aos nove minutos, com Jean Carlo arriscando de fora da área. Aos 30, O Azulão chegou novamente próximo de abrir o placar, após cabeceio de Luis Felipe passar perto da meta.

Assim, o time mandante seguiu com as melhores chances, com destaque para as boas chegadas pelo lado direito. Aos 37, o atacante tentou mais uma finalização, dessa vez, com uma pancada de fora da área que exigiu boa defesa de Gabriel Delfim. Aos 41, os mesmos personagens em outro lance. Luis Felipe mandou de cabeça, a queima-roupa, e o goleiro do Galo brilhou novamente. Já no fim, aos 46, o Alvinegro respondeu com Kayque, que ganhou da defesa e, da entrada da área, finalizou para grande defesa de Luisão.

Segunda etapa com menos intensidade

Segundo tempo iniciou assim como o primeiro, com boa chegada do Atlético já no primeiro lance e resposta do Aymorés. Assim, no primeiro minuto, David Kauã recebeu de Luiz Filipe e finalizou colocado da entrada da área, mas o goleiro espalmou. Logo depois, o Azulão acertou contra-ataque e Jean Carlo também tentou bater colocado da entrada da área, para a defesa de Delfim. Posteriormente, os donos da casa seguiram com as melhores chances, mas sem grandes sustos.

A parte final da partida teve menos intensidade, mas ainda contou com uma grande chance dos donos da casa. Aos 44, Pedro Rosa recebeu cruzamento de Anderson Tanque e cabeceou no ângulo para outra grande defesa de Gabriel Delfim no duelo. Dois minutos depois, o goleiro do Galo espalmou nova tentativa de Pedro Rosa, que bateu cruzado, para evitar a derrota na estreia.

Próximos jogos

Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Aymorés visita o Betim na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Arena Vera Cruz. Por outro lado, o Galo recebe o Democrata, no mesdo dia e horário, no Mineirão.

AYMORÉS 0X0 ATLÉTICO-MG

Campeonato Mineiro – 1ª rodada

Data: 19/1/2025

Local: Estádio Paulo Paschoalino, em Ubá (MG)

AYMORÉS: Luís Augusto; Luis Gustavo (Da Silva, 08’/2°T), Guilherme Truyts, Feliphe Gabriel e Marcinho (Pedro Rosa, 12’/2°T); Adsson, Emerson (Vitinho Schimith, 12’/2°T), Rê Assis e Jean Carlo (Pedro Igor, 26’/2°T). Marcelinho (Anderson Tanque, 26’/2°T) e Luis Felipe. Técnico: Luciano Quadros

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, David Kauã (Pedro Ataíde, 12’/2°T), Vitinho (Eric, 00’/2°T) e Robert (João Rafael, 21’/2°T); Luiz Filipe (Lucas Daniel, 31’/2°T) e Louback (Índio, 12’/2°T). Técnico: Guilherme Della Déa

Gols: ——-

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Celso Luís da Silva e Weyder Marques Borges

VAR: Wágner Reway

Cartões amarelos: Marcelinho, Vitinho Schimith (AYM)

Cartões vermelhos: ——-

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.