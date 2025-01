Ponte Preta x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (19), às 20h30 (de Brasília), o estádio Moisés Lucarelli será o cenário de um confronto entre duas equipes que começaram o Campeonato Paulista 2025 com o pé direito. A Ponte Preta, mandante da partida, encara o Santos após vencer o Novorizontino fora de casa na rodada de abertura. Por sua vez, o Peixe chega embalado pela vitória sobre o Mirassol em seus domínios. A Voz do Esporte transmite a partir das 19h esta partida. A Jornada Esportiva começa como pré-jogo que te coloca a par de tudo o que rola no Paulistão. E com a bola em jogo, Eduardo Rizzati estará na narração.

A narração é de Eduardo Rizzati. Mas a Jornada Esportiva tem também João Miguel Lotufo nos comentários e André Bachá nas reportagens. Não deixe de acompanhar, a partir das 19h (de Brasília) esta supercobertura da Voz do Esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.