Palmeiras x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Palmeiras e Grêmio vão duelar pelas quartas de final da Copinha neste domingo (19), 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Com dois títulos recentes na competição, em 2022 e 2023, o Alviverde está em busca de sua terceira conquista. Por outro lado, o Tricolor está em busca de um título inédito do torneio. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão a partir das 20h30 (de Brasilia), sob o comado de Christopher Henrique, que também estará na narração assim que a bola rolar.

Christopher Henrique narra. Contudo, a Jornada Esportiva tem também Figeuredo Junior nos comentários e Fernando Sid nas reportagens. Não deixe de acompanhar, a partir das 20h30 (de Brasília) este jogo que vale vaga na semifinal da Copinha.

