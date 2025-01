Fortaleza vence último jogo da pré-temporada nos Estados Unidos

O Fortaleza finalizou seus dez dias de pré-temporada nos Estados Unidos neste domingo, 19/1, vencendo o Chicago Fire por 1 a 0. Moisés, no segundo tempo, fez o gol diante do rival, que é um dos times da principal liga americana (MLS). O jogo ocorreu no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida, local onde o time cearense se hospedou e treinou.

Neste período, o Fortaleza realizou outro jogo pela Orlando Cup, perdendo para o Miami United por 2 a 1, além de um jogo-treino contra o time B do Miami FC (franquia da segunda liga de importância nos EUA, a USL), vencendo por 13 a 0. Tão logo encerrou o jogo, a delegação de Fortaleza já se preparou para o embarque ao Brasil. A chegada será nesta segunda-feira. Na quinta-feira, o time estreia na Copa do Nordeste, pela Copa do Nordeste.

Fortaleza vence amistoso sonolento

O Fortaleza iniciou com: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés.

O jogo foi bem morno. O Chicago Fire parecia mais preocupado em entrosar seu sistema defensivo do que em buscar o ataque, enquanto o Fortaleza, mesmo com seu time principal, conseguiu poucos lances de perigo. Ainda assim, teve algumas oportunidades com Moisés (que demorou para finalizar) e com Lucero.

No segundo tempo, o Chicago voltou com nove alterações e se enfraqueceu ainda mais. O Fortaleza também foi fazendo algumas mudanças, e um dos substitutos foi responsável pelo gol do time. Aos 21 minutos, Borrero, que entrou no segundo tempo, cruzou, Moisés ganhou da zaga e marcou de cabeça. Ficou por isso mesmo.

