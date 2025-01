Cruzeiro chega em Belo Horizonte horas antes de estrear pelo Mineiro

A delegação do Cruzeiro tem enfrentado um fim de semana marcado por intensa movimentação, tanto devido à pré-temporada quanto à estreia no Campeonato Mineiro. Os jogadores e a comissão técnica desembarcaram em Confins na manhã deste domingo (19). Mais tarde, às 20h (horário de Brasília), a Raposa entra em campo para enfrentar o Tombense no Mineirão, em Belo Horizonte.

Dezenas de torcedores aproveitaram a oportunidade para saudar os atletas, que não hesitaram em atender os fãs no saguão. Entre os mais procurados estavam o volante Lucas Romero, o meia Matheus Pereira e o técnico Fernando Diniz, que foram amplamente ovacionados. As informações são da Rádio Itatiaia.

No sábado (18), às 17h (horário de Brasília), o Cruzeiro participou de um confronto contra o Atlético, válido pela Inter&Co Soccer Week na FC Series, em Orlando, na Flórida. A partida terminou empatada em 0 a 0. Logo após o jogo, a delegação celeste seguiu praticamente direto para o aeroporto, a fim de chegar a tempo da estreia no Campeonato Mineiro.

Cruzeiro usará reservas

Considerando o desgaste enfrentado pelos jogadores titulares, o Cruzeiro inegavelmente optará por uma equipe alternativa para o duelo contra o Tombense. A expectativa é que os atletas que atuaram durante o segundo tempo nos jogos contra São Paulo e Atlético sejam os escolhidos para iniciar a partida. Dessa forma, nomes como Gabigol, Matheus Pereira e Dudu deverão ser poupados, reforçando a estratégia do técnico Fernando Diniz de preservar seus principais jogadores.

Levando em conta as mudanças planejadas e a preservação de alguns atletas, a provável escalação do Cruzeiro para este compromisso, por fim, é: Léo Aragão; Fagner, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Walace, Christian, Lucas Silva; Bolasie, Marquinhos e Tevis.

