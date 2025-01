Time do Atlético tenta parar provocações do zagueiro Lyanco

Os atletas do Atlético estão tentando conter as provocações do defensor Lyanco. Tudo começou após uma troca de farpas com Fabrício Bruno, do Cruzeiro, no clássico entre as equipes nos Estados Unidos, no último sábado (18). No entanto, esse comportamento não é novidade para Lyanco, já que provocações como essa fazem parte de seu histórico.

“Experiência nada… o mais longe que foi jogar foi aqui em Orlando”, provocou Lyanco em uma rede social ao falar sobre Fabrício Bruno.

LEIA SOBRE O JOGO: Atlético e Cruzeiro ficam no empate sem gols pela FC Series

Um dos jogadores que tentaram chamar a atenção de Lyanco foi o meia-atacante Bernard. Ele admitiu ter conversado com o companheiro de equipe ao fim da partida sobre a maneira como o zagueiro tem se comportado nos clássicos contra o Cruzeiro.

“Desci as escadas para o jogo já conversando com ele: ‘Calma, vai tranquilo’. Sempre falo isso no final da partida. Ele é um cara que quer mostrar muito, tem muita vontade, mas lembro que ele também tem muita qualidade. Não adianta passar dos limites, porque, às vezes, você toma um amarelo e acaba pendurado boa parte do jogo”, comentou Bernard.

Arana também falou sobre o companheiro de Atlético

Outro jogador que costuma provocar o Cruzeiro, embora de forma mais contida, é o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Ele também falou sobre o comportamento de Lyanco.

“Falo para ele segurar, mas não tem jeito. Quando eu ganho, eu provoco; quando perco, eles provocam. A gente sempre pede para o futebol voltar a ser como era antes, na época de Romário e Edmundo, mas, quando provocamos, o pessoal reclama e cria uma polêmica desnecessária. (…) Mas o Lyanco provoca um pouquinho mais que eu, pode ter certeza disso”, afirmou Arana.

