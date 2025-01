Gerson, do Flamengo, admite falta de ritmo na equipe em duelo contra o São Paulo

O Flamengo empatou sem gols com o São Paulo em um amistoso realizado neste domingo (19), nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro teste do Rubro-Negro com sua equipe principal na temporada. Agora, o time terá folga e se reapresentará na terça-feira.

Desse modo, o capitão do Flamengo, Gerson, comentou após a partida sobre a falta de ritmo sentida por toda a equipe durante o confronto.

“Queríamos vencer o nosso primeiro jogo. A perna estava um pouco pesada. Se vocês repararem, em algumas jogadas simples, eu particularmente errei bastante. Perna pesada, ainda pegando ritmo, mas esse jogo foi importante por ser contra uma grande equipe. Agora é voltar ao Brasil, continuar trabalhando e dar sequência à temporada. Posso garantir que no próximo jogo estaremos melhores, mais frescos, e faremos uma grande partida”, analisou Gerson.

Contudo, se o time principal fez seu primeiro compromisso no ano, a base do Flamengo já começou 2025 o mais rápido possível, disputando a Copinha e o início dos estaduais. Gerson também destacou o papel dos jovens do elenco Rubro-Negro.

“Sou novo, já fui um menino da idade deles. É sempre importante, porque eles ajudam demais. No dia a dia, tentamos orientar, eles aprendem conosco, e nós aprendemos com eles também. No futebol, não tem muito essa questão de idade; na vida, é um aprendizado mútuo. Fico feliz por eles. Vocês perceberam que tem alguns carecas ali, fruto de um trote bem feito e com sucesso”, concluiu o volante.

