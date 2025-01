Corinthians vence Velo Clube e segue líder no Paulistão

O Corinthians enfrentou o Velo Clube neste domingo, 19/1, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Paulistão-2025. Diante de um rival aguerrido, teve muito mais posse de bola e criou oportunidades claras, mas suou para vencer por 2 a 1. Coronado, no primeiro tempo, fez um belo gol de falta. Mas, na etapa final, Daniel Amorim empatou. Para não tropeçar em casa diante da Fiel, Ramon Díaz colocou Depay, Talles Magno e Alex Santana em campo. E foi Talles Magno, em belo chute de fora da área, que definiu a vitória. Esta foi o nono triunfo seguido do Timão.

Com esta, que foi a sua segunda vitória no Paulistão, o Corinthians permanece na liderança do Grupo A, com seis pontos. Já o Velo Clube, com zero, é o lanterna do Grupo D.

Que golaço, Coronado!

Com cinco jogadores fechando a defesa e apoiadores postados como volantes, o Velo Clube jogou fechado, embora não ficasse apenas atrás e mostrasse bom trabalho quando tinha a bola. Mas era nítida a superioridade corintiana, que chegava à área, mas sem finalizar muito. Isso até os 21 minutos, quando Coronado sofreu falta perto da área (inclusive, foi amarelo para Leo Baiano). Coronado cobrou, a bola bateu no gramado e entrou. O Timão seguiu melhor, mas errando na hora de finalizar. E o Velo, por pouco, não marcou em seu único ataque perigoso.

Corinthians vence a ferro e fogo

Aos nove minutos, após jogada do lateral-direito Mateuzinho, que cruzou para a área, Varrillo chutou e o zagueiro, ao tentar cortar com um carrinho, viu a bola bater em seu braço. Pênalti que Romero cobrou, mas o goleiro Dalton voou para o seu canto direito e defendeu. Isso acordou o time visitante, que começou a oferecer perigo, primeiramente com um chute de Jefferson, que passou raspando. E, aos 22, veio o empate. Leo cobrou escanteio pela direita e o atacante Daniel Amorim cabeceou para deixar tudo igual.

Quase imediatamente, Ramon Díaz colocou três jogadores em campo: Talles Magno, Alex Santana e Depay. Um minuto depois de entrar, Depay chutou para grande defesa de Dalton. O Timão recuperou as rédeas e voltou a ficar na frente aos 27. Budu roubou uma bola e serviu para Talles Magno. O atacante foi levando a bola e, como não recebeu marcação forte, arriscou de fora da área, uma bomba indefensável para Dalton. Timão 2 a 1. Depay seguiu tentando fazer o seu gol, mas Dalton evitou duas vezes. Assim, evitou um placar mais dilatado para o Timão.

Na próxima rodada, na quarta-feira (22), às 19h30, o Timão enfrenta o Água Santa, que foi derrotado pelo Mirassol neste domingo. Já o São Bento visita o Bragantino, na quarta-feira (22), às 18h30 (de Brasília).

CORINTHIANS 2X1 VELO CLUBE

Campeonato Paulista – 2ª Rodada

Data: 19/1/2025

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 42.508

Renda: R$ 2.625.000,00

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Bidu; Ranyele, Ryan (José Martínez, 34’/2ºT), Carrillo (Alex Santana, 24’/2ºT) e Coronado (Talles Magno, aos 24’/2ºT) ; Ángel Romero (Memphis Depay, 24’/2ºT) e Yuri Alberto (Pedro Raul, 30’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

VELO CLUBE: Dalton; Yuri Ferraz, Marcelo Augusto, Rafael Ribeiro, Itambé e Renan Siqueira (Leo Campos, 12’/2ºT); Carlos Manuel (Lucas Duni, 35’/2ºT), Felipinho e Leo Baiano (Pedro Favela, 30’/2ºT); Daniel Amorim e Vinicius Leite (Jefferson Nem, 12’/2ºT) Técnico: Guilherme Alves

Gols: Coronado, 21’/1ºT (1-0)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Daniel Luis Marques e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Cartões Amarelos: Raniele (COR) Leo Baiano, Itambé (VEL)

Cartões Vermelos:

