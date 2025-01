Zubeldía, do São Paulo, elogia Oscar e faz balanço da pré-temporada

Zubeldía elogiou empenho do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O técnico do São Paulo, Zubeldía, viu a equipe principal fazer seu primeiro teste na temporada. Apesar do empate, ele elogiou a atuação diante do Flamengo, em partida amistosa na Flórida, nos Estados Unidos. O treinador fez um balanço da preparação e também falou sobre Oscar.

O meia, de 33 anos, é o principal reforço do São Paulo para 2025. No entanto, ele não teve boas atuações contra o Cruzeiro nem diante do Flamengo, mas mantém a confiança do comandante.

“O mais importante aqui, repito, é a equipe tomar forma, os jogadores buscarem associações, correrem melhor no campo, mostrarem gana e, principalmente, evitarem lesões. Assim, podemos trabalhar intensamente, nos conhecer e aproveitar esses dois meses de preparação do Paulista com alternativas”, analisou o treinador sobre a pré-temporada.

“O Oscar era o que precisávamos para dar mais forma ao que construímos no ano passado. Ele pode jogar centralizado, como fez no último ano, ou aberto, o que é bom porque permite jogar de outra maneira. No segundo tempo, ele começou pela direita e depois voltou para a esquerda. Se tivesse ficado mais alguns minutos, teríamos criado duas ou três situações de gol. Ele encontra o atacante. Estou satisfeito”, concluiu Zubeldía ao comentar sobre Oscar.

Próximo jogo do São Paulo será no Paulistão

No Campeonato Paulista, o São Paulo estreia nesta segunda-feira (20) com um time formado por jovens da base e jogadores pouco aproveitados. O time titular retorna na segunda rodada, na quinta-feira, contra o Guarani.

