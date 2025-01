Lucas, do São Paulo, fala sobre parceria com Oscar: ???Tem muita qualidade???

Lucas falou sobre companhia com Oscar, no São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo encerrou neste domingo (19) a sua pré-temporada com um empate sem gols contra o Flamengo. O confronto ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos. Lucas Moura avaliou os treinamentos no país e também a parceria com Oscar, contratado para o ano de 2025.

Aliás, além de empatar com o Flamengo, o time paulista também fez um jogo sem gols contra o Cruzeiro, no meio de semana. Dessa forma, não marcou em 180 minutos dos jogos amistosos realizados. Agora retornará ao Brasil para a disputa do Campeonato Paulista.

“Eu já conhecia o Oscar, fiz a base com ele. Ele está no período de readaptação ao futebol brasileiro, mas ele tem muita qualidade, e o ritmo de jogo ele vai ganhando nas partidas do Paulistão, e espero que seja quanto antes”, disse Lucas sobre Oscar.

Lucas fala sobre preparação do São Paulo nos Estados Unidos

“A preparação foi ótima, contra duas grandes equipes. É claro que os jogadores ainda não estão em perfeitas condições físicas, mas acredito que o saldo da equipe nessa pré-temporada foi positivo”, concluiu falando da preparação nos Estados Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.