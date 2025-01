Palmeiras se reapresenta e deve ter novidades para o clássico

Um dia após o empate contra o Noroeste, o Palmeiras se reapresentou neste domingo (19). O Verdão iniciou a preparação para o primeiro clássico do ano, contra o Santos, na próxima quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro.

Para o duelo, Abel Ferreira deve contar com o time considerado ideal, já misturando peças que atuaram na primeira e na segunda partida. Além disso, o treinador conta com reforços para o clássico. Felipe Anderson, que ficou de fora das rodadas iniciais por conta de dores na coxa, treinou com o elenco e deve estar à disposição do português.

O jogador esteve em campo junto com jogadores que atuaram menos de 45 minutos em Bauru. Além dele, o lateral-esquerdo Piquerez, que se recupera de lesão, também participou da atividade. O uruguaio cumpre seu cronograma de recuperação. Os outros jogadores do Palmeiras, que jogaram contra o Noroeste, realizaram trabalhos internos na Academia de Futebol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.