Flamengo perde para o Nova Iguaçu e segue sem vencer no Carioca

O Flamengo segue sem vencer e vai se complicando no Campeonato Carioca 2025. Neste domingo (19), o Rubro-Negro perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1, no estádio Castelão, no Maranhão. Lucas Cruz e Victor Rangel, de pênalti, marcaram para a Laranja Mecânica. Wallace Yan fez o único dos cariocas. O time de Cleber dos Santos mostrou mais opções, mas pecou no poder de decisão.

Com o resultado, o Flamengo está na 11ª posição, com apenas um ponto junto com Bangu, lanterna da competição. Do outro lado, o Nova Iguaçu soma sete pontos e cola na liderança ao lado do Maricá.

Agora, os times retornam a campo na quarta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Ainda com equipe recheada de jovens, o Rubro-Negro enfrenta o Bangu, às 19h, no Castelão. Do outro lado, a Laranja Mecânica da Baixada encara o Maricá, às 15h45, no estádio Municipal João Saldanha.

O Jogo

A equipe do Flamengo teve um início de jogo mais consistente em comparação aos anteriores, porém o Nova Iguaçu cresceu e saiu na frente no placar. O time rubro-negro buscou a posse de bola para criar as chances. Rayan Lucas, Lorran em bola na trave e Carlinhos em chute por cima do gol tiveram oportunidades de balançar as redes. O Nova Iguaçu, afinal, também não se conteu e também teve chances. Uma delas pode entrar para a lista do Inacreditável. Philippe Costa só teria o trabalho de escorar para o gol, porém tirou a bola como se fosse um zagueiro. No entanto, aos 33 minutos, Lucas Cruz não desperdiçou. O meia apareceu como elemento surpresa para abrir o placar. No fim, Thiaguinho quase marcou para o Fla após atrapalhada do goleiro, que conseguiu afastar o perigo.

Na volta do intervalo, a postura do Flamengo mudou completamente na etapa final. O time teve ajustes na marcação e com mais ímpeto no ataque. Logo aos cinco minutos, Wallace Yan aproveitou a sobra e empatou a partida. Inicialmente, o gol foi anulado, mas o VAR confirmou após revisão. Logo depois, Lorran teve uma oportunidade de falta, mas chutou para fora. O Nova Iguaçu seguiu forte no jogo e ficou a frente no placar. Felipe Vieira cometeu pênalti após toque de mão na área. Victor Rangel, com poucos minutos em campo, cobrou como manda o figurino.

Depois do gol do Nova Iguaçu, a partida ficou muito mais brigada. Poucas chances reais e mais posse de bola para tentar criar situações de gol. A Laranja Mecânica da Baixada cedeu campo, enquanto o Flamengo buscava ficar mais próximo da área. No entanto, o time rubro-negro não foi eficiente para buscar o empate. No fim, Xandinho ainda colocou Dyogo Alves para trabalhar.

FLAMENGO 1×2 NOVA IGUAÇU

3ª rodada do Campeonato Carioca

Data-Hora: 19/1/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Castelão, em São Luís, Maranhão

Público e renda: 4.696 torcedores / R$ 190.210,00

Gols: Lucas Cruz, 33’/1°T (0-1); Wallace Yan, 5’/2°T (1-1); Victor Rangel, 20’/2°T (1-2);

FLAMENGO: Dyogo Alves, Daniel Sales, Pablo, Felipe Vieira e Zé Welinton (Ainoã, 37’/2°T); Fabiano (Shola, 30’/2°T), Rayan Lucas, Thiaguinho (Wallace Yan, intervalo) e Lorran (Felipe Teresa, 30’/2°T); Guilherme Gomes (João Alves, 14’/2°T) e Carlinhos. Técnico: Cléber dos Santos.

NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli, Gabriel Pinheiro, Guilherme (Fernandinho, 8’/2°T), Muller (Jorge Pedra, 17’/2°T) e Sidney; Igor Guilherme, Lucas Cruz, João Lucas (Renan, 18’/2°T); Xandinho, Philippe Costa (Victor Rangel, intervalo) e Andrey Dias. Técnico: Carlos Vitor.

Árbitro: Wallace de Lima

Assistentes: Thiago Esposito e Gabriel Duarte

VAR: Pathrice Maia

Cartão Amarelo: João Lucas, Mateus Muller e Fernandinho (NIG)

