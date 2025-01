Diniz critica calendário e valoriza superação do Cruzeiro

Mesmo com a vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Tombense, o técnico Fernando Diniz criticou o calendário de jogos da Raposa. Afinal, o time mineiro entrou em campo duas vezes neste final de semana. Primeiro, empatou com o Atlético em 0 a 0, no sábado à tarde (18). Já neste domingo (19), a Raposa recebeu o time do interior de Minas Gerais, à noite.

As duas partidas, portanto, tiveram um intervalo de pouco mais de 36 horas, o que não é permitido no Brasil. Além disso, o Cruzeiro fez uma viagem de cerca de 7 mil km entre Orlando (EUA) e Belo Horizonte. No entanto, o jogo do FC Series foi encarado como um amistoso. A solução para a equipe de Fernando Diniz foi atuar com time reserva e dormir no avião. Por isso, o comandante elogiou muito a postura do time.

“Vou reclamar de novo do calendário, porque não tem a mínima lógica jogar nos EUA ontem, clássico, e chegar hoje no hotel às 10h da manhã para poder jogar no mesmo dia. Os Jogadores estão de parabéns pela superação”, comentou Diniz.

Com o resultado, o Cruzeiro lidera o Grupo C do Campeonato Mineiro, com três pontos, ao lado do Villa Nova. Dessa forma, a Raposa defenderá a ponta visitando o Athletic na próxima quarta-feira (22), às 19h. Diniz, porém, assegura que ainda não deve usar força máxima.

“Provavelmente, a possibilidade mais plausível nesse momento é ter um pouco de rodagem principalmente nesse início do Campeonato Mineiro”, completou Fernando Diniz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.