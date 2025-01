Em jogo emocionante, Grêmio vira para cima do Palmeiras e avança na Copinha

O Grêmio está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior! Na noite deste domingo (19), o Tricolor venceu o Palmeiras por 3 a 2, de virada, e avançou no torneio. Pedro Gabriel, Gabriel Mec e Luiz Eduardo marcaram pelo Imortal. Já Erick Belé e Riquelme Fillipi fizeram os gols alviverdes.

Na disputa por uma vaga na final, o Grêmio vai encarar o atual campeão Corinthians na semifinal. Já o Palmeiras deixa a Copinha com cinco vitórias, um empate e a única derrota custou a eliminação.

Grêmio sai atrás, mas busca a virada

A partida começou com equilíbrio e alternância de oportunidades. Na primeira grande chance, aos 15′, Gilberto cobrou escanteio na cabeça de Erick Belé, que subiu, cabeceou e abriu o placar. Depois, Artur quase ampliou, após receber na ponta esquerda, cortar para o meio e arriscar para a defesa de Ygor. Na cobrança de escanteio, Gabriel Vareta subiu e mandou por cima do gol.

O Grêmio conseguiu o empate aos 25′. Pedro Gabriel arriscou de longe, surpreendeu Deivid, que deixou passar e o placar ficou igual. O goleiro não estava com sorte na primeira etapa. Aos 39′, Gabriel Mec, recebeu na esquerda, trouxe para o meio e chutou na trave. A bola bateu nas costas do arqueiro e entrou. O Palmeiras quase empatou ainda na primeira etapa, quando Figueiredo tentou encobrir Ygor e acertou o travessão.

Palmeiras empata, só que a classificação é do Imortal

Logo no primeiro lance do segundo tempo, o Verdão empatou. Ediney cruzou na área e Riquelme Fillipi apareceu para balançar a rede pela sétima vez na Copinha. O Palmeiras se manteve superior em busca da virada. Figueiredo apareceu novamente, mas dessa vez chutou rasteiro na trave esquerda.

Márcio Victor e Figueiredo tiveram boas oportunidades, mas acabaram mandando para fora e parando em Ygor, respectivamente. O Grêmio, quando chegou, foi fatal. Após sobra de cobrança de escanteio, Luiz Eduardo ficou com a bola e fuzilou para colocar o Tricolor na frente. No desespero, o Palmeiras se lançou no ataque e deixou espaço. Hiago arrancou no contra-ataque e teve a chance de fazer o quarto, mas parou em Deivid. Só que a chance não fez falta e o Imortal garantiu a classificação!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.