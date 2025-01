Corinthians vence o Vasco e chega à semifinal da Copinha

O Corinthians venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (19), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, no ABCD Paulista, pelas quartas de final desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o Timão vai à semifinal do torneio nacional pela 23ª vez na história.

Com a vaga, o Corinthians encara o Grêmio, em uma das semis. Não há, porém, ainda data e horário. A outra será entre Criciúma e São Paulo, na terça (21), em Araraquara, na Fonte Luminosa.

O Timão abriu o placar logo no início, aos seis minutos. Gui Negão recebeu, então, na entrada da área e bateu cruzado para abrir o marcador. O gol garantiu um conforto aos jogadores do Corinthians para o decorrer da primeira etapa.

“Felicidade imensa. Agradecer a Fiel, que veio depois do jogo de Itaquera. Infelizmente, falaram que não chegaríamos na segunda fase, e olha onde estamos. Eles cantaram do aquecimento até o fim do jogo. Vai, Corinthians!”, disse Negão.

Na volta do intervalo, o Corinthians passou a administrar o placar. O Vasco, então, cresceu, teve suas oportunidades, mas não conseguiu concluí-las com precisão. Assim, o time paulista esperou o tempo passar para garantir sua classificação.

Atual campeão da Copinha, o Timão é também o maior vencedor do torneio, com 11 títulos. A equipe do Parque São Jorge levou as taças em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e, claro, 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.