Fluminense encaminha volta de Kayky Almeida, que estava no Watford

Kayky Almeida, que estava no Watford, não se adaptou ao futebol inglês e está de volta ao Fluminense - (crédito: Foto: Divulgação/Watford)

O Fluminense segue ativo no mercado e encaminhou a contratação do zagueiro Kayky Almeida junto ao Watford (ING). Nesse sentido, o atleta, que chegou ao clube inglês na última janela de transferência, não se adaptou e retornará ao Tricolor para a temporada 2025. A informação é do canal Canal Villela Viajante Tricolor.

Dessa forma, o atleta chegará ao clube de Laranjeiras em uma transferência definitiva e gratuita. Vale lembrar que o Watford pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 90% dos direitos econômicos do zagueiro e agora o Tricolor voltará a ter 50% dos direitos econômicos.

O clube inglês informou aos estafe do atleta que buscassem uma nova equipe. Diante desse cenário, eles entraram em contato com o Fluminense para o possível retorno mesmo sendo apenas para o Sub-20 inicialmente.

Por fim, até o momento, Kayky disputou apenas uma partida pela equipe profissional do Tricolor no Campeonato Carioca da temporada passada. O jovem teve muito destaque no sub-20 e chegou a figurar na lista de Ramon Menezes para treinos da seleção brasileira da categoria.

