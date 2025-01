Botafogo quer Wendell, do Zenit, imediatamente

DORTMUND, GERMANY - OCTOBER 28: Wendel of St. Petersburg kicks the ball during the UEFA Champions League Group F stage match between Borussia Dortmund and Zenit St. Petersburg at Signal Iduna Park on October 28, 2020 in Dortmund, Germany. (Photo by Lukas Schulze/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Um dos reforços do Botafogo em 2025, o volante Wendell, do Zenit, da Rússia, ainda não tem data para vestir a camisa do Mais Tradicional. A priori, se o Glorioso não se movimentar, o jogador chegará somente no meio da temporada, em junho, para o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Como o Glorioso tem pressa, há movimentação nos bastidores para antecipar a chegada deste profissional. A informação é do site “ge”.

O Botafogo já acertou a contratação de Wendell com o Zenit. Resta, agora, convencê-lo a liberar mais cedo. Ou melhor, imediatamente. Haja, portanto, lábia para lograr êxito.

No momento, existe um choque de interesses. Afinal, Wendell tem vontade de regressar ao Brasil o mais breve possível. Ele entende que, no país, está mais próximo do radar da Seleção Brasileira. Este, inclusive, é um trunfo do Glorioso nas negociações. O Zenit, por sua vez, considera o volante fundamental na briga pelo título russo. O time de São Petersburgo lidera o campeonato nacional.

Revelado pelo Fluminense, Wendell tem 27 anos e está no clube russo desde 2020. Antes, ele defendeu o Sporting, de Portugal.

Além de Wendell, o Botafogo já acertou com o goleiro Linck, do Paranaense, com o meia Bitello, do Dínamo Moscou, e com o atacante Artur, também do Zenit. O clube alvinegro, no entanto, ainda não anunciou estes nomes.

