Palmeiras tenta diminuir pedida do Zenit por Claudinho

O Palmeiras ainda tenta a contratação do meia-atacante Claudinho. O Zenit, da Rússia, estaria pedindo entre 22 milhões de euros (cerca de R$ 134 milhões na cotação atual) e 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões). Contudo, o Verdão deve se reunir com o clube russo nos próximos dias para diminuir essa pedida e tentar fechar o acordo pelo atleta. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Nosso Palestra” e confirmada pelo J10.

A ideia do Palmeiras é alinhar uma proposta que possa ser aceita menor do que os 22 milhões de euros (R$ 138,3 milhões) pedido inicialmente. As conversas acontecem há três semanas, mas ainda não avançaram como o Verdão gostaria. Na visão da diretoria alviverde, a negociação está sendo muito complicada. Muito por conta de Claudinho ter renovado seu contrato com o Zenit recentemente, até 2028.

Além disso, Claudinho é titular da equipe e tem a confiança da comissão técnica e da diretoria do clube russo. Assim, tirar um dos pilares da equipe não será nada fácil.

Claudinho está sendo considerado um jogador versátil e deixou o Brasil em 2021 após ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro quando defendia o Bragantino. Seu nome também vem sendo frequentemente vinculado ao Flamengo. Na última oferta, há dois anos, o clube carioca ofereceu 15 milhões de euros (R$ 94,3 milhões) e o clube russo pediu 20 milhões de euros (R$ 120,7 milhões). Os cariocas subiram a oferta para 18 milhões de euros (R$ 113,2 milhões), mas sem sucesso.

Por fim, o meia é um dos jogadores que o Palmeiras, portanto, mais deseja. Nas últimas temporadas, o jogador disputou 122 partidas, marcou 21 gols e deu 28 assistências.

