Corpo de Léo Batista será velado em cerimônia aberta ao público, na sede do Botafogo

A despedida de Léo Batista será aberta ao público em cerimônia na sede do Botafogo, em General Severiano, a partir das 14h desta segunda-feira (20). Amigos e fãs da voz mais marcante do futebol nacional terão acesso ao local até às 16h30 e depois o corpo seguirá para o enterro – este reservado apenas aos familiares.

Léo Batista estava internado no Hospital Rios D’Or, na Zona Oeste do Rio, desde o dia 6 de janeiro para tratar de um tumor no pâncreas. O jornalista morreu na tarde do último domingo (19) aos 92 anos de idade.

O velório do jornalista acontece na sede de seu clube de coração, o Botafogo, que publicou uma homenagem ao torcedor nas redes sociais. “Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira (…)”, escreveu o Glorioso.

A voz marcante de Léo Batista

Nascido no dia 22 de julho de 1932, João Baptista Belinaso Neto chegou na Globo em 1970. Em seus mais de 70 anos de carreira, se tornou um ícone da comunicação ao participar da cobertura de 13 edições de Copas do Mundo, além de outras 13 de Jogos Olímpicos.

O comunicador ganhou um documentário do SporTV em junho de 2022, denominado justamente ‘A Voz Marcante’. A Globo exibiu o especional na noite do último domingo (19) após a edição do BBB 25.

Antes de chegar à emissora da qual nunca mais saiu, o comunicador trabalhou como garçom da pensão de propriedade do pai e depois se aventurou na rádio. Tornou-se funcionário da Rádio Globo aos 20 anos, após se mudar para o Rio de Janeiro em busca de avanços na vida profissional. Por lá, exerceu funções de redator, locutor e narrador esportivo, além de ter anunciado a morte do presidente Getúlio Vargas, em 1954.

Além de cobrir os principais eventos esportivos do mundo, o locutor ainda narrou desfiles de escolas de samba. Depois, se tornou o primeiro apresentador do “Jornal Hoje” até chegar ao “Globo Esporte” em 1978 e, posteriormente, em 1973, ao “Esporte Espetacular’.

Um minuto de silêncio

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também lamentou o falecimento do apresentador e determinou o cumprimento do ato de um minuto de silêncio nos jogos do último domingo. Partidas dos estaduais, da Copinha e o amistoso da FC Series prestaram homenagem ao jornalista.

