Juninho explica acerto com Flamengo: ‘Difícil falar não para o Mengão’

Juninho já em atividades no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Reprodução/FlaTV)

SPrimeiro reforço do Flamengo para a temporada 2025, o atacante Juninho explicou o acerto para atuar pelo Rubro-Negro até 2028. O jogador estava prestes a fechar com o Sevilla, mas o destino mudou para o Brasil. Ele ressaltou a importância do técnico Filipe Luís e está ansioso para conhecer o elenco principal.

“É muito difícil falar não para o Mengão. Querendo ou não, o aval do treinador é muito importante. Ainda mais sendo o Filipe, que todo mundo sabe a história como jogador, e agora como treinador também. Deu tudo certo. Muito feliz por estar aqui. Foi corrido para mim, exame médico e agora comecei a fazer os treinos. Ansioso para conhecer o resto do pessoal, já conheci algumas pessoas. Feliz e contente de estar aqui”, afirmou à FlaTV.

Juninho também apresentou suas principais características. Ele afirmou que gosta de atuar como um camisa 9, mas que se movimenta muito para receber as chances. O Jogada10, aliás, detalhou o estilo de jogo do atacante.

“Eu sou um cara que quer estar ajudando, seja em qual função que for. Sou um cara que gosta de jogar de 9, que se movimenta bastante, não fico estático. Eu sou brigador, em movimentação para o time. Sou rápido. Tento dar o melhor para ajudar o time”, destacou.

Por fim, Juninho também citou que recebeu contato do zagueiro Léo Pereira. O defensor começou a carreira com o atacante no Athletico. Ele ressaltou isso pode ajudar em sua adaptação no clube.

“O Léo me mandou mensagem. Eu conheço ele há muitos anos. Ele teve sucesso aqui (no Flamengo), no Athletico. Por ele estar aqui, vai facilitar todo o processo”, comentou.

Flamengo no mercado

O Flamengo, aliás, contratou Juninho por uma quantia de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual). Ele estava no Qarabag, que receberá o pagamento de forma parcelada. Juninho assinou contrato de quatro anos com o Rubro-Negro. Aliás, a apresentação do jogador será nesta terça-feira, às 15h, no Ninho do Urubu.

Diferentemente de Rodolfo Landim, a gestão de Luiz Eduardo Baptista, aliás, tem adotado uma postura mais comedida no mercado – até pelas condições financeiras do clube. O novo departamento de futebol tem avaliado carências de forma pontual e feito um trabalho minucioso de scout. Além do atacante Juninho, o clube, afinal, trabalha com a busca por um zagueiro após saída de Fabrício Bruno e um volante.

