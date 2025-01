Santos anuncia a saída do diretor Paulo Bracks

O Santos anunciou nesta segunda-feira (20/01), a demissão de Paulo Bracks. Ele vinha realizando a função de diretor geral e estava no Peixe desde junho do ano passado. Contudo, após a chegada do CEO Pedro Martins, o dirigente pediu desligamento do clube. Seu futuro deve ser no Atlético Mineiro.

Bracks foi contratado pelo Santos para assumir a função de CEO, sendo responsável por realizar um diagnóstico de diversas áreas do Peixe, não se limitando ao departamento de futebol. Contudo, o diretor começou a receber uma forte pressão no dia a dia do clube. Principalmente por conta de algumas contratações que não vingaram no Alvinegro Praiano.

O estopim aconteceu no começo do ano. A demora para acertar com um novo treinador fez com que Marcelo Teixeira contratasse Pedro Martins. O novo CEO ficou responsável pelo departamento de futebol. Paulo Bracks , por sua vez, foi mantido para gerenciar e reorganizar todas as áreas administrativas do clube.

Diretor se despede do Santos

Contudo, a perda da função mexeu com o diretor. Em janeiro, o profissional chegou a ir até o CT Rei Pelé para acompanhar um treino do elenco, mas como um diretor do clube apenas. Assim, ele entrou na mira do Atlético-MG, que procura um novo diretor executivo para o clube. Em nota, Paulo Bracks agradeceu Marcelo Teixeira pela oportunidade e se despediu do Peixe.

“Sou muito grato ao Presidente Marcelo Teixeira e diretoria pela oportunidade. Em 2024, alcançamos todos os principais objetivos da gestão, com o retorno à Série A, título da Série B, equilíbrio financeiro, potencialização de receitas, controle jurídico e otimização do contrato da nova arena. Agradeço aos funcionários e jogadores pelo ótimo e saudável convívio que tivemos nesses 7 meses de trabalho.Desejo sucesso ao clube na temporada!”, escreveu Paulo Bracks.

