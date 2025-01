Cuellar cita rapidez nas tratativas e desejo em tatuar escudo do Grêmio: "Em breve"

O Grêmio promoveu a apresentação do volante Cuellar, nesta segunda-feira (20), na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho. O colombiano vai utilizar a camisa 6 do Imortal e detalhou como foram as negociações com o clube. Para pontuar as razões que influenciaram um desfecho positivo, tornou público que já negociou com o arquirrival.

“Tive conversas sim (com o Inter). Infelizmente, no momento não foi o que queríamos. Quando recebi a proposta do Grêmio tudo foi muito rápido. Acho que cumpri meu ciclo na Arábia Saudita. Minha família estava com vontade de voltar para a América do Sul e foi muito rápido, em questão de dois ou três dias que eu recebi a proposta e fechamos. Fiquei muito feliz porque senti isso no meu coração”, indicou Cuellar.

“O Gustavo Quinteros me ligou falando do desejo de trabalharmos juntos. Fiquei muito feliz e orgulhoso de que um time como o Grêmio estivesse interessado em mim. Com relação a intensidade dos treinos, vou pegar muito rápido. Estou muito ansioso para jogar pelo Grêmio”, acrescentou o volante.

O fato de o meio-campista ter uma tatuagem do Flamengo, equipe em que atuou na sua primeira passagem no Brasil, causou polêmica em negociações com outros clubes do país, inclusive rivais. O assunto voltou a ser pauta. O colombiano diz que é uma tradição dele registrar em sua pele o escudo de alguns clubes que defendeu. Assim, revelou seu desejo também em tatuar o emblema do Tricolor Gaúcho.

“Tenho tatuagens de alguns clubes que passei e o Grêmio vem me tratando bem. Vou tatuar o símbolo em breve. Falta do último clube”, esclareceu Cuellar.





Preservação das características

O volante também abordou que manteve o seu estilo de jogo da sua primeira passagem no Brasil.

“Meu jogo continua sendo o mesmo (que o do Flamengo). Obviamente tem uma diferença de futebol, em termos de intensidade. O futebol saudita não tem a qualidade de jogo que tem o futebol brasileiro e nem a intensidade. O meu DNA é ser um jogador aguerrido, que não dá uma bola por perdida. Sempre tento ajudar o time principalmente defensivamente”, justificou o colombiano.

Posteriormente, ele afirmou que tem uma ligação com o Brasil e enumerou alguns prováveis empecilhos que terá em seu retorno ao país.

“O Brasil é um país que me recebeu muito bem. Sinto muito carinho do povo brasileiro, para mim, é a minha segunda casa. O primeiro obstáculo é o fuso horário, acho que essa vai ser a parte mais difícil. Depois, o calendário com muitos jogos no ano”, apontou o volante.

Possível dupla com outro estrangeiro no meio de campo do Grêmio

O acerto de Cuellar com o Tricolor Gaúcho criou a expectativa de formar uma dupla com um dos principais jogadores do elenco, o paraguaio Villasanti. Questionado sobre essa situação, Cuellar projetou esta parceria, mas pregou cautela.

“Quinteros não comentou nada para mim (sobre Villasanti e Cuellar juntos). Acho que ele é um grande jogador, mas eu tenho que chegar e ganhar a minha posição. Tentar fazer o meu melhor para estar dentro do time”, concluiu.

Obviamente o colombiano vai precisar demonstrar com o seu rendimento que merece estar entre os 11 iniciais. Vale relembrar que a dupla de volantes do Imortal na reta final de 2024 foi Villasanti e Dodi. Ou seja, se Cuellar conseguir corresponder às expectativas, na teoria ele ganharia a vaga do segundo.

A análise interna é de que colombiano tenha condições de ser titular na estreia da equipe na temporada. Afinal, a sua última partida no dia 10 de janeiro, quando o Al-Shabab perdeu para o Al-Ahli na liga saudita. Na verdade, ele chega em melhor condição física que os próprios futuros companheiros que só disputaram um jogo-treino diante do São José e realizaram os treinos de pré-temporada no CT Luiz Carvalho.