Vasco segue tentando dupla de pontas

Wanderson, do Inter, ainda segue no radar do Vasco

O Vasco segue no mercado em busca de jogadores para reforçar seu ataque. Brian Rodríguez, do América-MEX, é o bola da vez na Colina. Dessa forma, o Cruz-Maltino abrirá nova rodada de negociação pelo uruguaio de 24 anos. Além dele, o Vasco ainda tenta a contratação de Wanderson, do Internacional.

As informações são do jornalista Lucas Pedrosa, em publicação nesta segunda-feira (20).De acordo com o repórter, o Cruz-Maltino sabe da dificuldade em contar com Brian, já que o jogador goza de prestígio junto ao técnico André Jardine. Ele tem 19 partidas na temporada, participando de 12 gols (sete tentos e cinco assistências).

Quanto a Wanderson, as conversas esfriaram nas últimas semanas, mas isso não significa uma desistência por parte do Vasco. O clube, aliás, voltou a insistir junto a seu empresário. Atualmente, Wanderson é terceira opção pelo lado esquerdo de ataque colorado.

Joga a favor do Vasco a possibilidade do ponta ter mais minutos no Rio de Janeiro do que em Porto Alegre. Esta é uma das posições mais carentes do Gigante da Colina, que rescindirá com Emerson Rodríguez e vê David se recuperando de grave lesão no joelho.

