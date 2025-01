Jovens chamam atenção em amistoso e podem ganhar chances no Flamengo

O técnico Filipe Luís já demonstrou que pretende valorizar as categorias de base do Flamengo no decorrer de 2025. No amistoso com o São Paulo, nos Estados Unidos, o treinador colocou em campo Carbone, João Victor e Pablo Lucio. Os três tiveram bom aproveitamento em uma partida recheada de testes e pode ganhar mais minutagens ao longo da temporada.

No entanto, o zagueiro Pedro Fachinetti e o volante Lucas Vieira foram os únicos jogadores que não ganharam minutagem contra o São Paulo. A dupla, afinal, que estava na Copinha só começou a treinar nos EUA na sexta-feira e foi convocada por Filipe para completar os treinos do Flamengo.

João Victor e Pablo Lucio se destacam em jogo do Flamengo

João Victor foi um dos principais destaques da equipe que entrou no segundo tempo. O zagueiro de 18 anos atuou todo o segundo tempo contra o São Paulo. Começou um pouco nervoso, mas logo se estabilizou e, ao lado de Cleiton (também jovem, mas mais experiente), impediu algumas das chegadas do São Paulo.

O zagueiro, aliás, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029, com multa de 70 milhões de euros (cerca de R$ 438 milhões). Ainda com idade sub-17, o garoto foi titular na final do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos, título conquistado pelo agora técnico do profissional.

Além dele, Pablo Lucio também teve oportunidade no amistoso. O volante entrou no lugar de Matheus Gonçalves, aos 15 minutos do segundo tempo. Além da boa saída de bola e da capacidade de finalização, o meia também se destaca pela ousadia. Ele, afinal, recebeu elogios da torcida por isso. Pablo está no Flamengo desde o sub-12 e ganhou bastante destaque na última temporada.

Por fim, João Carbone ganhou nova oportunidade em 2025. Ele também participou da pré-temporada com o time nos Estados Unidos em 2024, quando jogou o amistoso contra o Philadelphia Union. O defensor, então, esteve em campo pelos primeiros 45 minutos, antes de ser substituído pelo também zagueiro João Victor no intervalo. E, mais uma vez, a impressão foi positiva. Carbone buscou encontrar passes verticais, sempre tentando quebrar a última linha do São Paulo. Naturalmente, são tentativas com graus de dificuldade maiores, mas que ajudam o time a sair com mais eficiência.

