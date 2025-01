Após espera, Bernabei se junta ao elenco do Internacional em definitivo

Bernabei em treinamento do Colorado - (crédito: / Foto Ricardo Duarte/Internacional)

Acabou a espera no Internacional, afinal, nesta segunda-feira (20), o lateral-esquerdo Bernabei retornou em definitivo ao clube gaúcho e teve o primeiro contato com seus companheiros em 2025. No entanto, ele continua sem condições legais de jogar.

Aliás, no último domingo foi confirmada sua compra junto ao Celtic, da Escócia. Em vídeo publicado pelo Internacional, o lateral-esquerdo aparece ao lado de Thiago Maia, que teve sua negociação com o Santos cancelada devido aos salários e outros entraves.

“O Berna talvez seja um desses caras que recuperam rápido o condicionamento, tem bom metabolismo, não é um cara que tem problema de peso. Certamente não ficou completamente parado esse período”, disse Roger Machado em entrevista coletiva ao final da partida contra o México.

Todavia, Bernabei aguarda regularização para ficar apto a jogar novamente pelo Internacional. O lateral-esquerdo precisa ter o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF com o novo contrato assinado com o clube gaúcho.

