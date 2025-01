Botafogo x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta segunda-feira (20/1), Botafogo-SP e São Paulo se enfrentam, às 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. São equipes com trajetórias recentes bem diferentes. Por um lado, o Botafogo tentará se recuperar de uma derrota na estreia. O São Paulo, todavia, deve entrar em campo com uma formação mista, aproveitando para rodar o elenco em seu primeiro jogo na competição. A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 18h30 (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração assim que o jogo começar.

Além de Cesar Tavares, a cobertura também conta com Cleiton Santos na reportagens e Pedro Rigoni nos comentários. Assim, não deixe de clicar na arte acima para acompanhar este Botafogo e São Paulo.

