Mãe de Neymar celebra 58 anos com a presença de filha

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, celebrou os seus 58 anos, no último domingo (19), em sua casa no Guarujá, no litoral de São Paulo. A comemoração contou com a presença da filha Rafaella Santos, além de Jota Amâncio, amigo do craque desde a infância e filho de consideração de Nadine.

Neymar não pôde estar presente na cerimônia, mas não esqueceu da data especial e fez uma homenagem para a mãe nas redes sociais.

“Parabéns, mãe. Eu e te amo”, felicitou o astro na legenda acompanhada de uma foto em que está abraçado com Nadine.

Polêmica entre Neymar e Rivaldo

Em uma dinâmica, Romário citou três trios que disputaram edições de Copa do Mundo e perguntou ao astro do Al-Hilal no lugar de quem ele atuaria. No Mundial de 2002, Neymar afirma que jogaria na vaga de Rivaldo. O atacante também tinha opção de escolher Ronaldo Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho.

Descontente com a resposta, Rivaldo retrucou. “Sinceramente, reconheço o talento e qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquele time. Mas jogar no meu lugar seria outra história”, escreveu.

A tréplica do astro talvez tenha intensificado ainda mais a polêmica. Isso porque companheiros e admiradores de Rivaldo viram um teor de ‘desprezo’ na resposta de Ney. “Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né?”, o questionamento causou insatisfação.

“Calma meu amigo, todos os jogadores brasileiros que disputaram Copa se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não, e faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar seu mérito para o futebol brasileiro. Apenas uma escolha entre os três. Você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho né?”, retrucou o atacante da Seleção Brasileira.

Posteriormente, a afirmação e atitude de Neymar foi alvo de críticas do ex-jogador e atualmente comentarista Walter Casagrande, além do narrador Galvão Bueno.

